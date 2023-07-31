Отоларинголог рассказал о симптомах появления аденоидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Симптомы возникновения аденоидов проявляются через затрудненное носовое дыхание, стекание слизи по задней части глотки и храп. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Он отметил, что также проблема заметна в носоглотке.

"Нос сам по себе чистый, но не дышит. Затычка находится в носоглотке. При стекании слизи по задней стенке глотки аденоиды воспаляются и вырабатывают большое количество слизи. Это провоцирует кашель", – объяснил специалист.

По словам эксперта, признаками аденоидов также являются синяки под глазами, бледный вид, снижение умственных способностей и гиперактивность.

Ранее врач Зайцев сообщил, что главными причинами появления аденоидов являются наследственная предрасположенность, неправильное лечение и несвоевременное обращение к врачу.

По словам специалиста, умышленное или несознательное игнорирование проблемы, а также самостоятельное лечение могут только ухудшить ситуацию. Сначала аденоиды переходят во вторую степень, затем – в третью.

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