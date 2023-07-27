Отоларинголог назвал причины появления аденоидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Главными причинами появления аденоидов являются наследственная предрасположенность, неправильное лечение и несвоевременное обращение к врачу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

По словам специалиста, умышленное или несознательное игнорирование проблемы, а также самостоятельное лечение могут только ухудшить ситуацию. Сначала аденоиды переходят во вторую степень, затем – в третью, а после – в ситуацию, решение которой может оказаться не под силу врачу.

"Тогда уже идет речь об удалении аденоидов, но всегда нужно дать шанс ребенку на восстановление не хирургическим путем при помощи препаратов и процедур в клинике", – сообщил Зайцев.

Ранее онколог и хирург Иван Карасев сообщил, что постоянная тяга к перекусам может сигнализировать о сгущении крови в организме. В момент, когда человек испытывает желание "закинуть чего-то в рот", организм испытывает жажду. Перед приемом пищи врач рекомендовал выпить стакан воды, чтобы проверить чувство голода.

