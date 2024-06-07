"Коммерсант": прокурор потребовал посадить на 14,5 года научного руководителя ЧВК "ЕНОТ"

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Прокурор потребовал приговорить Андрея Молокоедова, которого считают научным руководителем частной военной компании (ЧВК) "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ), к 14,5 года лишения свободы, признав его виновным в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством. Об этом сообщает "Коммерсант".

В Кунцевском суде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу Молокоедова. По версии следствия, в 2018 году он возглавил преступную группировку, которая действовала под ЧВК "ЕНОТ". Ее участники напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, конфликтовавшего из-за земельного участка с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов.

Как считает СК, по его указанию члены ЕНОТ угрожали директору АО "Мираксбиофарма" Вадиму Друху, чтобы он отказался от своей должности.

Молокоедов находится под стражей более пяти лет. Защита настаивает на полном его оправдании в связи с отсутствием события преступления.

4 июня Гарнизонный военный суд Москвы оправдал четверых членов ЧВК "ЕНОТ". Согласно приговору суда, майор запаса Александр Мрищук оправдан по статье "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" и "Принуждение к даче показаний", а также по статье "Разбой" из-за его непричастности. Также суд отклонил все заявленные к фигурантам дела гражданские иски от потерпевших.

В свою очередь, прокуратура требовала приговорить Мрищука к 17 годам колонии в связи с организацией преступного сообщества с использованием служебного положения. При этом остальным подсудимым обвинение потребовало назначить от 12 до 15 лет колонии строгого режима.

В итоге суд оправдал четверых фигурантов, а одному, Олегу Очеретному, несмотря на оправдание по ряду эпизодов, дали один год ограничения свободы. Очеретному необходимо отмечаться два раза в месяц в соответствующих органах.