Военный суд оправдал четверых членов организации "ЕНОТ"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Гарнизонный военный суд Москвы оправдал четверых членов межрегиональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" ("ЕНОТ"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление из зала суда.

"Оправдать Александра Мрищука, освободить в зале суда", – указано в решении, вынесенном тройкой судей.

Согласно приговору суда, майор запаса Мрищук оправдан по части 3 статьи 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"), части 2 статьи 302 УК РФ ("Принуждение к даче показаний"), а также по статье 162 ("Разбой") УК РФ из-за его непричастности. Также суд отклонил все заявленные к фигурантам дела гражданские иски от потерпевших.

В свою очередь, прокуратура требовала приговорить Мрищука к 17 годам колонии в связи с организацией преступного сообщества с использованием служебного положения. При этом остальным подсудимым обвинение потребовало назначить от 12 до 15 лет колонии строгого режима.

В итоге суд оправдал четверых фигурантов, а одному, Олегу Очеретному, несмотря на оправдание по ряду эпизодов, дали 1 год ограничения свободы. Очеретному необходимо отмечаться два раза в месяц в соответствующих органах.

Мрищука и его сообщников, которые имели отношение к организации "ЕНОТ", – Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Очеретного обвиняли в разбойных нападениях и грабежах, жертвами которых становились предприниматели. Бизнесменов подозревали в недобросовестном осуществлении зарубежных поставок товаров.

Сторона обвинения утверждала, что Мрищук и его сообщники выступали в качестве помощников и понятых оперативников и похищали предметы расследований. При этом сторона защиты подсудимых продвигала версию, в соответствии с которой потерпевшие оговорили экс-сотрудника УФСБ и членов организации, стремясь таким образом уйти от ответственности за собственные нарушения.

Ранее Московский гарнизонный военный суд решил освободить от отбывания наказания бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова. Ему вменялось получение взятки в особо крупном размере. Подсудимый был приговорен к шести годам колонии, однако судьи сочли, что наказание уже отбыто, и выпустили его на свободу.