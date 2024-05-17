"Коммерсант": бойцам ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет за участие в ОПГ

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Государственное обвинение запросило от 12 до 17 лет строгого режима фигурантам уголовного дела о создании сотрудниками московского УФСБ преступного сообщества (ОПГ). Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, прения сторон прошли 16 мая в Московском гарнизонном военном суде. Экс-сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его возможных сообщников из военно-патриотической организации "Единые народные общинные товарищества" (ЧВК ЕНОТ) – Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного обвиняют в разбойных нападениях и грабежах на предпринимателей, уточнили там.

По версии следователей, Мрищук и другой бывший сотрудник спецслужб Антон Барякшев, который уже признал свою вину, использовали ЧВК ЕНОТ для грабежа бизнесменов, которых подозревали в нарушениях при зарубежных поставках товаров. В частности, те выступали как помощники и понятые оперативников и похищали предметы расследований, уверена сторона обвинения.

По версии защиты подсудимых, потерпевшие оговорили бывшего сотрудника УФСБ и членов ЧВК, чтобы избежать ответственности за собственные нарушения. Обвиняемые не признали свою вину, добавили в СМИ.

По словам издания, сторона обвинения просит осудить Мрищука на 17 лет строгого режима, а его сообщников – на сроки от 12 до 15 лет, а также присудить им крупные штрафы. Приговор огласят 4 июня.

Ранее столичный суд арестовал четверых фигурантов дела об убийствах и похищениях в Белгородской области. Четверо подозреваемых были отправлены под стражу до 6 июня 2024 года. Суд рассматривает не только факт пропажи человека в 2018 году, но и несколько убийств, похищений и исчезновений людей в 1997–2017 годах.

