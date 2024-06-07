Песков предложил спросить у Байдена, откуда он знает Путина 40 лет

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил уточнить у американского президента Джо Байдена, откуда он знает Владимира Путина 40 лет. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Пескова, в повестке дня президента РФ ответ на оскорбления лидера США не является основным.

Ранее Байден назвал Путина диктатором. Американский лидер подчеркнул, что знаком с главой России более сорока лет. Однако Байден не стал уточнять, откуда именно знает российского лидера на протяжении такого длительного срока.

До этого Байден принес на интервью для другого издания текст речи Путина, с которой он выступал 21 февраля 2022 года. Она была посвящена необходимости признания независимости ДНР и ЛНР.

Комментируя данный текст, американский лидер заявил, что целью президента РФ является восстановление Советского Союза.

