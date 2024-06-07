РИА Новости: подозреваемый в убийстве мужчины на западе Москвы находится в коме

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Злоумышленник, которого подозревают в убийстве мужчины на западе Москвы, находится в коме. Об этом РИА Новости сообщил источник.

Стрельба, в результате которой погиб мужчина, произошла 6 июня. Подозреваемый скрылся с места преступления, однако сотрудникам полиции удалось его задержать.

Во время задержания мужчина не менее 15 раз выстрелил в полицейских, но никто из них не пострадал. Однако сам он был ранен ответным огнем.

Источник в полиции уточнил, что подозреваемого уже прооперировали, а врачи оценили его состояние как тяжелое. С ним начнут проводить следственные действия, как только позволит его состояние.

По факту инцидента следователи завели уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Основной версией преступления в СК назвали личный конфликт погибшего с подозреваемым, основанием для которого послужили разногласия на фоне ревности.

