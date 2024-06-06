Магазины от автомата Калашникова нашли в квартире подозреваемого в убийстве в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование обнаружили в квартире, где зарегистрирован подозреваемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Столичная прокуратура также показала кадры из квартиры задержанного.



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Друг убитого Денис Мархасин рассказал, что с горечью воспринял информацию о смерти приятеля. Он выразил сомнение в том, что у погибшего могли быть враги.

"Хороший, добрый, спокойный парень. Мы только на почве скейтбординга вместе общались, катались, а его родителей не знаю", – приводит его слова телеканал "360".

В беседе с RT друг убитого рассказал, что раньше они вместе ездили на соревнования по скейтбордингу.

По данным СМИ, Балишанский входил в команду Nike SB, которая набирала лучших скейтеров по всему миру и был топовым скейтером российского подразделения команды. Например, на тематических форумах за его достижениями следили с 2004 года и при этом мужчину спонсировали крупные компании – Freestyle Dist и Elwood.

"Он не конфликтовал ни с кем. За что его убили, даже предположить не могу", – уточнил знакомый.

О стрельбе, в результате которой погиб мужчина, стало известно 6 июня. Его тело было найдено на улице Алексея Свиридова возле дома номер 13.

Во время задержания злоумышленник не менее 15 раз выстрелил в полицейских, но никто из них не пострадал. Однако сам мужчина получил ранение.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. В качестве приоритетной версии данного убийства следователи назвали личный конфликт погибшего с подозреваемым, причиной для которого послужили разногласия из-за ревности.

