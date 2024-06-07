МВД: находившийся в розыске Интерпола россиянин экстрадирован из Бразилии в РФ

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Россиянина Дениса Асфандьярова, находившегося в розыске по каналам Интерпола, экстрадировали из Бразилии в РФ. Операция прошла при содействии сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН РФ из Федеративной Республики Бразилия. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Асфандьяров обвиняется в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере.

Злоумышленник с 2017 по 2018 год занимал пост коммерческой главы общества с ограниченной ответственностью. В этот период он, действуя в сговоре с гендиректором организации, подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов. По условиям договора поставщик должен был получить право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако, получив предоплату, Асфандьяров отказался выполнил взятые на себя обязательства, что повело с собой ущерб на сумму, превышающую 67 миллионов рублей.

В ответ на это МВД по Республике Татарстан открыло уголовное дело по статье 159 УК РФ, которое предполагало домашний арест злоумышленника, но Асфандьяров сбежал за границу и в 2020-го был объявлен в международный розыск.

В 2023 году сотрудники Интерпола задержали его на территории Бразили и 7 июня 2024-го его передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву транзитом через Турецкую Республику.

Ранее МВД задержало пятерых мошенников, похитивших сельхозтехнику на 850 миллионов рублей на Кавказе. Трое из них – предприниматели, которые оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали ее для продажи лидеру группы. В ФСБ РФ уточнили, что похищенная сельхозтехника принадлежала АО "Сбербанк Лизинг".