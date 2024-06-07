Координатор из Москвы прибыл на поиски пропавших в Свердловской области детей

Фото: телеграм-канал "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области"

Опытный столичный координатор Сергей Клецин прибыл в Свердловскую область на поиски детей, которые потерялись в лесу еще три дня назад. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе свердловского отделения поискового отряда "ЛизаАлерт".

В пресс-службе сообщили, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, поисковики выполнили свыше 50 задач, а пешие группы и экипажи на машинах и квадроциклах прошли и проехали более 1 тысячи километров.

К текущему моменту в поисках задействованы более 359 человек, уточнили в пресс-службе МЧС России. На месте работают не только спасатели, но и добровольцы из Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей, а также правоохранительные органы, Росгвардия и местные жители.

В ведомстве уточнили, что в регион были также направлены еще 13 спасателей и 4 единицы спецтехники. Кроме того, в поисках задействованы группировки Главных управлений МЧС РФ Свердловской и Тюменской областей.

Ранее стало известно, что в Свердловской области спасатели ищут двух пропавших детей – 12-летнего Гришу и его 10-летнюю сестру Вику. Дети ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке Липке 4 июня. По пути назад семья заблудилась, в итоге дедушка смог выбраться, а дети потерялись. Сотрудники МЧС совместно со специалистами других ведомств и добровольцами обыскивают лес и его окрестности в Слободо-Туринском районе.

