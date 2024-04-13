Дептранс рассказал, что сотрудники ведомства помогли 33 заблудившимся детям

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

33 семьи нашли своих заблудившихся на транспорте детей благодаря проекту "Потерялся? Не уходи!". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в своем телеграм-канале.

"На первый взгляд может показаться, что цифра небольшая. Но для нас 33 найденных ребенка – это 33 счастливых финала волнительных историй", – добавили там.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что нужно обязательно объяснить своему ребенку, что делать, если он вдруг оказался без взрослых. Также стоит показать детям, как выглядят дежурные по станции, сотрудники полиции и метро. Они также могут помочь.

"Не оставляйте ребенка без внимания", – указал он.

Если пассажир потерялся, то ему нужно найти наклейку "Если потерялся, оставайся здесь" и встать рядом. Сотрудники ведомства сразу придут на помощь. Ликсутов напомнил, что этот проект – совместный с фондом "Поиск пропавших детей".

"Наклейки с персонажами мультфильмов позволяют детям и родителям быстро найти друг друга. Такие стикеры размещены на всех станциях метро и МЦК", – заключил Ликсутов.

Ранее в МВД рассказали, что пропавшая почти год назад семья обнаружилась в лесном шалаше в Тульской области. Заявление о пропаже 34-летней дочери и несовершеннолетних внучек поступило от жительницы Ярославской области. Полицейские нашли пропавших в лесу возле города Алексина.