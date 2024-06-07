Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за возможной грозы. Предупреждение будет действовать до 00:00 8 июня, сообщает Гидрометцентр РФ.

Вместе с тем в период до 01:00 8 июня местами прогнозируется град, из-за которого также введен желтый уровень опасности.

При этом в своем телеграм-канале столичный комплекс городского хозяйства уточнил, что в ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидаются усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, дождь, гроза и град. Вместе с тем синоптики отметили, что температура составит от 23 до 25 градусов.

"На фоне роста атмосферного давления в выходные погода будет вполне комфортной: вероятность дождей будет небольшой, хотя они и не исключаются совсем, аномалия температуры не превысит 2 градусов", – добавили метеорологи Гидрометцентра.

В начале будущей недели в город вновь придут дожди, заключили эксперты.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что ближайшие выходные в Москве, 8 и 9 июня, ожидаются без дождей и аномальной жары. Пик самых сильных осадков пройден. Как отметил синоптик, погода в городе начнет успокаиваться и будет менее дождливой. Он подчеркнул, что атмосферное давление сохранится в климатической норме.

