Как изменятся правила продажи лекарств с 1 сентября

С 1 сентября в России усилится контроль за продажей рецептурных препаратов. Как и раньше, приобрести эти лекарства можно будет строго по назначению врача. Однако все сведения о таких покупках аптеки теперь начнут передавать в общую систему мониторинга. Рассказываем подробности и выясняем, как изменения скажутся на гражданах.



Усиленный контроль

В России с начала осени усилят контроль за продажей рецептурных лекарств. С 1 сентября вступят в силу соответствующие изменения в постановлении правительства "Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения".

При продаже таких медикаментов аптеки будут обязаны предоставлять в систему мониторинга дату, номер и серию рецепта, пояснили в Росздравнадзоре. Это требование касается трех ситуаций. В случае если отпускаются льготные препараты, медикаменты, подлежащие предметно-количественному учету (психотропные, наркотические и сильнодействующие), а также рецептурные лекарства, которые продают дистанционно.





из заявления Минздрава РФ Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан. Информация о рецептах на льготные лекарственные препараты и лекарства, отпускаемые дистанционно, и сейчас вносится в систему.

В других же случаях никаких изменений при продаже лекарств не будет. "Таким образом, вступающие 1 сентября в силу новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных лекарственных препаратов. Граждане смогут так же как обычно приобретать необходимые им лекарства", – подчеркнули в Минздраве РФ.



Все по-прежнему?

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Новые нормы по продаже лекарств коснутся потребителей в меньшей степени. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

"Единственное, может быть немного увеличится время обслуживания пациента, время ожидания в очереди немного подрастет, но речь идет о минутах", – подчеркнул он.

По словам Беспалова, меры позволят навести порядок на рынке. В частности, отследить не просто факт выдачи препарата, но и оценить, в связи с чем и кому его продали.





Николай Беспалов эксперт фармацевтического рынка Теоретически можно противодействовать каким-то серым схемам, краже лекарственных препаратов. Потому что бывает, что в розницу попадают лекарства, которые выписаны фиктивно, потом они всплывают на розничном рынке. Чтобы бороться с подобными злоупотреблениями, в том числе необходимо четко фиксировать номер рецепта.

Вместе с тем, по словам специалиста, мера не призвана бороться с самолечением граждан. Для этого необходимо внедрять другие механизмы. В качестве примера Беспалов привел внедрение электронного рецепта в масштабах всей страны, который пока работает только в некоторых регионах. Например, в Москве, Московской и Белгородской областях, подытожил он.

