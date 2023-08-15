Фармпредприятия РФ способны удовлетворить потребность россиян в ралтегравире

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Российские фармацевтические предприятия способны удовлетворить внутренний спрос на препарат против ВИЧ ралтегравир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что фармкомпания MSD уведомила Росздравнадзор о решении прекратить поставки и производство в РФ препарата на основе ралтегравира "Исентресс" для взрослых.

"Отечественные предприятия обладают достаточными производственными мощностями, необходимыми для удовлетворения потребности в лекарственном препарате с международным непатентованным наименованием "Ралтегравир", – заявили в Минпромторге, отметив, что на складах предприятий остаются запасы данного лекарственного средства.

Ранее замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев заявил, что обстановка на российском фармацевтическом рынке остается стабильной. По его словам, дефицита лекарств по международным непатентованным наименованиям сегодня не наблюдается.



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