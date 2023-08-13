В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 13 августа вступает в силу расширенный перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Перечень пополнился новыми лекарственными формами, в том числе для терапии детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями.

Для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство используют в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Для препарата сапроптерин, предназначенного для лечения пациентов с фенилкетонурией, добавили новую лекарственную форму – таблетки диспергируемые. Для обезболивающего препарата "Просидол" также добавили форму подъязычных таблеток, для иммунодепрессанта пирфенидон - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Всего в перечне более 800 медикаментов.

Ранее министр здравоохранение Михаил Мурашко заявил, что российские производители лекарств должны быть в приоритете в поставках для объектов здравоохранения.