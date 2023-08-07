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11:48

Экономика

Мурашко заявил, что российские производители лекарств должны быть в приоритете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские производители медицинской продукции должны быть приоритетными в поставках для объектов здравоохранения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Мы настаиваем, чтобы при заключении контрактов приоритеты отдавались отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи", – заявил он на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Уфе.

Мурашко подчеркнул, что на международных форумах наблюдается "вау-эффект" от зарубежных специалистов после знакомства с технологиями из РФ. Также министр напомнил, что во время пандемии COVID-19 основная масса оборудования и лекарств, используемых в больницах, была произведена в России.

Ранее в Минздраве заявили, что практически все препараты иностранного производства можно воспроизвести в России. По мнению замглавы министерства Сергея Глаголева, Россия стала активно наращивать собственные производственные мощности и развивать определенные компетенции по фармацевтическому направлению.

В марте Владимир Путин призвал увеличить количество отечественных лекарств на российском рынке, а также укрепить независимость от поставщиков препаратов из других стран. В особенности это касается тех поставщиков, которые создают России трудности, добавил президент.

Персональные лекарства начнут делать в аптеках РФ с сентября 2023 года

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