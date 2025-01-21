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23 января, 18:32

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Онколог Пылев рассказал о "диком методе" лечения рака кофейной клизмой

Пчелы против рака и яйцетерапия: почему россияне верят альтернативной медицине

Отвары при гастрите, чистка кишечника водой, лечение рака содой – в Сети можно найти массу народных средств от всех заболеваний. Часть методов безобидна и в худшем случае просто не даст эффект, при этом некоторые "рецепты" даже смертельно опасны, предупреждают врачи. Как россиян губит альтернативная медицина, разбиралась Москва 24.

Инъекции яйцами и кофейные клизмы

Фото: depositphotos/vitanovski

В середине января в СМИ появилась информация, что россияне увлеклись "методом Капустина", или яйцетерапией. Тогда гастроэнтеролог Алексей Парамонов в своих соцсетях рассказал, что приверженцы альтернативного способа лечения предлагают вводить содержимое свежего куриного яйца пациентам в виде инъекций. Псевдоспециалисты указывают, что "лекарство" не имеет побочных эффектов и может помочь в борьбе с инфекциями, псориазом, язвами, экземой, гангреной и даже онкологией.

Также врачи рассказали "Московскому комсомольцу" о пациентах, которые вводили себе внутривенно собственную сперму и экстракты молотых грибов "с рекреационными целями". При этом "альтернативщики" порой не просто несут свою концепцию лечения в массы, но и берут за это солидное вознаграждение.

В частности, телеканал Москва 24 рассказывал о некой целительнице и директоре "Московской Су Джок Академии" Ольге, которая получала за свои услуги более 50 тысяч рублей. Женщина прославилась тем, что учила сбивать температуру отметинами от черного маркера и продавала подписчикам курс якобы восточной медицины. В нем Ольга раскрывала "секреты" лечения детских заболеваний, растворения кисты и камней в желчном пузыре без лекарств и докторов.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что в практике ее и коллег "альтернативщики" встречаются нередко. Как правило, пациенты нестандартными способами пытаются активировать свой иммунитет на борьбу с абсолютно разными заболеваниями – от гастрита до подагры.

Это и лечение укусами пчел, и кровопускание – что только ни используют, чтобы запустить иммунитет. Но ошибка одна: почти у всех людей с жалобами на что-то иммунитет уже гипеперактивен, и с дополнительной нагрузкой организм может просто не справиться. Это в свою очередь приведет к интоксикации.
Людмила Лапа
врач-терапевт

Фото: 123RF/sudok1

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев отметил, что в его практике тоже часто встречаются отказавшиеся от традиционной медицины в пользу "диких экзотичеких методов".

"Причем такие решения, как правило, не зависят ни от возраста, ни от социального статуса, ни от места проживания человека", – рассказал врач Москве 24.

К нам в клинику была госпитализирована пациентка на поздней стадии заболевания – с множественными метастазами в печени, костях, с массивной распадающейся опухолью. Достаточно молодая женщина, которая длительное время, по советам какого-то интернет-гуру, лечилась кофейными клизмами. Она довела себя до поздней стадии.
Андрей Пылев
врач-онколог, кандидат медицинских наук

"К счастью, удалось сделать ситуацию обратимой. Пациентка вернулась к нормальной жизни, лечится под нашим контролем и с ужасом вспоминает эти свои попытки", – рассказал онколог случай из личной практики.

Правда, удачно заканчиваются не все истории. Еще одна молодая пациентка Пылева с раком шейки матки начала с традиционного лечения, а потом просто исчезла. В клинику девушка вернулась уже на терминальной стадии. Как выяснилось, из-за плохого самочувствия на фоне химиотерапии пациентка решила поискать альтернативные методы борьбы с недугом.

"Ей посоветовали обратиться на так называемую "онкологическую пасеку", где лечили жужжанием пчел. Она просто сидела в темном помещении и слушала, как они жужжат, а потом ей дали запись с этими звуками на диске для домашней терапии. Она тогда восприняла все с большим энтузиазмом: от химии плохо, от жужжания пчел – вроде как нет. Девушку мы в итоге спасти не смогли", – рассказал онколог.

В лучшем случае не эффективно

Фото: depositphotos/dml5050

Пациенты, столкнувшиеся с онкологией впервые, нередко обращаются к альтернативным методам лечения, подчеркнул Андрей Пылев. Традиционный путь борьбы с раком кажется им долгим, тяжелым, токсичным и не "гарантированно эффективным". Поэтому ищут для себя "более простой и менее травматичный путь".

"Если рядом появляется не очень порядочный человек, который предлагает якобы эффективно, без каких-то возможных побочных эффектов решить проблему другим способом, люди на это охотно соглашаются", – подытожил онколог.

Среди других возможных причин, по которым россияне доверяют псевдоспециалистам, терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 назвала недоверие пациентов к обычным врачам или даже невежество.

Такое лечение – мракобесие, и в лучшем случае оно просто не работает.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Последствия от экспериментальных инъекций, будь то яйцо, грибы или любая другая "новинка", могут быть в самом плохом смысле разнообразными. Среди них – анафилактический шок из-за аллергии на вводимый продукт и риски инфекционных осложнений в связи с нестерильностью самодельных препаратов. Поэтому альтернативные манипуляции могут привести к потере здоровья и даже жизни, предупредила Романенко.

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Любой лекарственный препарат должен пройти официальные испытания, прежде чем получить широкое применение. Сначала его тестируют в пробирке, потом на животных, потом подключают людей-добровольцев, и только после этого он внедряется в клиническую практику. Не думаю, что грибной порошок вообще кто-то как-то испытывал.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Таким образом, терапевт назвала вариант, в котором альтернативная терапия просто не принесла никаких результатов, лучшим из возможных. И все же далеко не позитивным.

"Потеря времени в лечении любого заболевания – это риск ухудшения течения болезни, появления осложнений и даже летального исхода", – заключила специалист.

Ранее на проблему псевдоцелительства обратили внимание в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев в интервью "Парламентской газете" предложил создать специальный реестр целителей, которые оказывают помощь народными методами. По его словам, в России выдано всего около 300 лицензий на такую деятельность, однако в Сети можно найти тысячи всевозможных знахарей и травников, которых "непонятно кто аккредитовывал". В реестр же хотят включать только при наличии базового медицинского образования или его дополнительного получения.

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