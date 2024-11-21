В России хотят запретить онлайн-шарлатанам лечить и учить людей

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В России началась борьба с сомнительным инфобизнесом. Онлайн-школам хотят запретить называться институтами или академиями, если они не имеют к ним отношения. Аналогичные меры могут коснуться и медицинских блогеров, передает телеканал Москва 24.

Недавно в Сети завирусился видеоролик, на котором целительница и директор "Московской Су Джок Академии" по имени Ольга предлагает сбивать температуру отметинами от черного маркера. За 54 тысячи рублей женщина продает своей 50-тысячной аудитории в соцсетях чудо-курс восточной медицины, где раскрываются секреты лечения детских заболеваний, растворения кисты, камней в желчном пузыре без лекарств.

Однако вылечиться от таких болезней без препаратов невозможно, выяснила Москва 24 у врача-терапевта Арона Османовича. По его словам, у человека могут появиться серьезные последствия, из-за чего важно помнить о безопасности.



Арон Османович врач-терапевт Например, если уколоть иголкой в одно место на теле человека, у него резко может упасть давление, что приведет к очень неприятным осложнениям.

Несмотря на противопоказания врачей, советами "лекарей-блогеров" пользуются сотни тысяч пациентов. На эту ситуацию уже обратил внимание Минздрав. В ведомстве заявили, что работу псевдоэкспертов нужно строго регламентировать, то есть ввести обязательное предоставление документов о соответствующем образовании перед публикацией медицинского контента или дачей онлайн-консультаций.

Председатель общественного совета при Минздраве РФ Анатолий Домников заявил, что личный осмотр врача незаменим для постановки правильного диагноза.



Анатолий Домников председатель общественного совета при Минздраве РФ Представьте, что вам могут наконсультировать. Категорически против таких вещей. Любая врачебная профессия – это общение личное между врачом и пациентом. И консультирование по телефону никогда не заменит личного осмотра.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сказала, что многие люди попадаются на удочку таких "школ", совершенно не зная, что они из себя представляют. Депутат отметила, что она получает множество прошений и жалоб от горожан, покупающих такие курсы.

Однако, даже имея образовательную лицензию, академии не получают право воспроизводить образовательную деятельность неаккредитованных программ. Руководитель подразделения по регулированию инфобизнеса и блогосферы в ТПП РФ Мария Тарханова подчеркнула, что сначала организация должна получить госаккредитацию на программу, а затем соответствующая лицензия будет иметь силу.

Помимо вышеперечисленных способов регулирования распространения подобного контента, отдельное внимание планируется уделить и информационным ресурсам для детей. Речь идет о курсах подготовки к государственным экзаменам. В комитете Совета Федерации предложили разрешить онлайн-репетиторам использовать в работе только верифицированные материалы, которые есть на сайтах госведомств в сфере образования.

Между тем в Госдуме подготовили пакет законопроектов, по которому блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет нужной лицензии. По итогам только 2023 года общий доход онлайн-школ достиг 123 миллиардов рублей, но проблемой регулирования таких услуг является то, что они не находятся в едином правовом и коммерческом поле, что может принести вред потребителям.

Депутаты выяснили, что самыми популярными нишами подобного образования являются обучение новым профессиям, курсы по здоровью, предпринимательству, психологии, эзотерике, финансовой грамотности, фитнесу и отношениям.

Позже и Рособрнадзор поддержал законопроект о запрете называть онлайн-школы и курсы академией, институтом или университетом. В настоящее время россияне связывают подобные понятия с гарантией качественного образования самого высокого уровня. Однако часто под такими терминами скрываются лекции сомнительного качества.

