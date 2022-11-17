СК проводит проверку по факту смерти младенца в Дагестане, которого лечили знахари

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти ребенка в Дагестане, которого после получения ожогов и госпитализации лечили с помощью альтернативной медицины. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

По информации в СМИ, ребенок опрокинул на себя чайник и получил ожоги. Родители мальчика отказались от стационарного лечения и отвели к знахарям, которые использовали средства альтернативной медицины. Спустя несколько дней ребенок умер.

Ранее сообщалось, что школьник в Костроме ножом убил 12-летнюю одноклассницу. Тело девочки нашли в подъезде многоквартирного дома, когда она не вернулась домой после уроков. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

До этого сообщалось, что 19-летняя жительница Ростова-на-Дону ранила топором с пожарного щита 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в здании местного училища. Потерпевшую госпитализировали. Злоумышленницу задержали.



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