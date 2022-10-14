Жительница Ростова напала с топором на 17-летнюю девушку в училище

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Ростова-на-Дону ранила топором девушку в здании местного училища, сообщает Следственное управление СК России по Ростовской области.

В ведомстве пояснили, что 19-летняя подозреваемая взяла топор с пожарного щита и ударила им по голове 17-летнюю девушку. Сделала она это на почве личных неприязненных отношений.

Потерпевшую госпитализировали. Злоумышленница задержана, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Ранее сообщалось, что школьник в Костроме ножом убил 12-летнюю одноклассницу. Происшествие случилось вечером 10 октября. Девочка не вернулась домой после школы. Правоохранители незамедлительно организовали ее поиски. Тело потерпевшей с колото-резаным ранением обнаружили в подъезде многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.



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