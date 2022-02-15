Подросток скончался после приема медицинского препарата в колледже на севере Москвы

15:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело возбудили по факту гибели подростка после употребления медицинского препарата в образовательном учреждении на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.
Дело возбудили по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По данным следствия, 14 февраля несовершеннолетний пронес медицинский препарат на территорию образовательного учреждения, где принял его вместе с другими подростками.
"В результате употребления указанного медицинского препарата у одного из юношей развилась острая сердечная недостаточность, которая привела к его смерти на месте происшествия. Еще один из учеников госпитализирован в городскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.
По данным Агентства "Москва", происшествие случилось в политехническом колледже № 8 имени дважды Героя Советского Союза Павлова. СМИ сообщили, что молодые люди употребляли таблетки от аритмии.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае школьник умер после драки с одноклассником. По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть") и части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). Инцидент произошел в одной из школ Комсомольска-на-Амуре 3 декабря.
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