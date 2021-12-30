Тела влюбленных подростков и две записки нашли на ж/д путях в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Тела двух подростков обнаружил на железнодорожных путях возле станции "Тарасовская" машинист электропоезда. Об этом сообщает "Газета.ру".

Погибшими оказались 16-летние юноша и девушка. Молодой человек родился в Москве, а его подруга приехала в столицу из Ярославля к отцу. По предварительным данным, подростки состояли в романтических отношениях.

При себе у погибшей обнаружили две записки. В одной из них погибшая благодарит друга, который познакомил ее с молодым человеком. Во второй записке девушка извиняется перед подругой из Ярославля, с которой планировала встретиться на новогодних каникулах.

Отмечается, что отношения погибших не нашли одобрения у отца девушки. Он запретил дочери проводить время с парнем. В конце декабря погибшая сбежала из дома. Позже они с молодым человеком сели на поезд до Сергиева Посада.

Причины смерти подростков и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы подросток погиб, катаясь на тюбинге. На необорудованной горке для катания у Каширского шоссе 15-летний школьник разогнался на склоне и наехал на дерево. Подросток ударился головой и скончался от полученных травм на месте. Проверку по факту инцидента проводит Следственный комитет.