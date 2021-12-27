Подросток погиб, катаясь на тюбинге, на Каширской улице

На юге Москвы подросток погиб, катаясь на тюбинге. На необорудованной горке для катания у Каширского шоссе 15-летний школьник разогнался на склоне и наехал на дерево. Подросток ударился головой и скончался от полученных травм на месте. Следственный комитет начал проверку.

В Кунцеве во время пожара погиб человек. На Молдавской улице загорелась квартира в девятиэтажном доме. На кадрах видно, как из окон наверху вырывается пламя. В экстренных службах сообщили, что двух человек пожарные успели спасти. По предварительным данным, они были сильно пьяны. Третий человек погиб. На данный момент выясняется, что стало причиной возгорания. Пока основная версия – неосторожное обращение с огнем.

На севере Москвы экскаватор чуть не сбил электричку. Авария случилась на улице Розанова. Там проходит железнодорожная линия Белорусского направления. Водитель гусеничного экскаватора поднимался по склону, когда его машина опрокинулась на бок и оказалась практически на путях. Технику оперативно оттащили в сторону. Сбоя в графике движения поездов не произошло – электрички работают по расписанию.



В подмосковной Балашихе эвакуатор протаранил стену павильона, где находилась аптека. Случилось это рядом с остановкой "Старый рынок". Машина пробила стену павильона и кабина эвакуатора оказалась внутри аптеки. На кадрах видно, что там все разрушено. Сообщается, что есть одна пострадавшая. Она находится в больнице.

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