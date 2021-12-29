Бывший завуч рассказала о проблемах в семье погибшего мальчика из Дубны

В подмосковной Дубне нашли тело 11-летнего мальчика. Ребенок отправился в школу 27 декабря, но не вернулся домой. Мальчика искали свыше 300 волонтеров и полицейских, его тело обнаружили спустя сутки. Ребенок вышел не на своей автобусной остановке. Предположительно, он заблудился и провалился под лед, после чего замерз насмерть. Рассказываем подробности и разбираемся, кто виноват в произошедшем.

Не вернулся домой

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Тело 11-летнего мальчика нашли в подмосковной Дубне на улице Программистов вблизи реки Южная Канава 28 декабря. Предположительно, ребенок замерз насмерть, сообщили в региональном главке СКР. В ведомстве добавили, что не обнаружили следов насильственной смерти.





пресс-служба ГСУ СКР по Московской области По предварительным данным следствия, 27 декабря 2021 года ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега города Дубны. Однако ни в школу, ни домой мальчик не пришел.

Второклассник учился в школе для детей с ограниченными возможностями. Мать ребенка обратилась в полицию вечером в день пропажи. С помощью камер видеонаблюдения удалось воссоздать маршрут его передвижения. На кадрах видно, что ребенок идет по мосту вдоль проезжей части с довольно интенсивным автомобильным движением. Ребенка искали полицейские совместно с волонтерами, только официально свыше 300 человек, рассказала Москве 24 координатор волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) "Дубна" Оксана Курчицкая.



Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Она добавила, что мальчик вышел не на своей остановке по дороге в школу.





Оксана Курчицкая координатор волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) "Дубна" Мальчика не проводили, не посадили в социальный автобус, он сел на обычную маршрутку. По имеющимся у нас данным, социальная карта не сработала, но его уговаривали в буквальном смысле ехать дальше до нужного места, водитель лично уговаривал. Он вышел сам, по имеющимся у нас данным.

Курчицкая рассказала, что родители обратились к поисковикам чуть позже 18:00 27 декабря, а к 20:30 на улицы города уже вышли 100 поисковиков. Родители ребенка также искали мальчика, в том числе ночью. В ходе поисков сотрудники отряда распространили по городу объявление с приметами ребенка. Мальчик ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами, был одет в темную шапку, джинсы и синюю куртку.

Ребенка нашли спустя сутки c начала поисков. По предварительным данным, он провалился под лед в Южную Канаву, вышел на лед и замерз, сказала Курчицкая.

В то же время отчим замерзшего ребенка винит в произошедшем водителя маршрутки, который якобы высадил мальчика, после чего он заблудился.



Выяснение обстоятельств смерти мальчика взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. По ее словам, мальчик не смог обратиться за помощью к прохожим из-за своего заболевания.



Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Московской области Школа уведомила родственников мальчика, отчима о том, что ребенка нет в школе. Потом были предприняты поиски. Но, к сожалению, заявление в полицию поступило только в 17:20. Тогда были организованы дополнительные поиски, привлечены волонтеры "Лизы Алерт". Представляется, что обращение поступило в полицию слишком поздно, было упущено драгоценное время.

Подмосковная прокуратура начала проверку по факту смерти мальчика. В надзорном органе пообещали дать оценку действиям родителей по исполнению своих обязанностей. Следователи уже опросили семью мальчика, свидетелей, изучаются жилищно-бытовые условия семьи.



Особенный ребенок

Погибший мальчик жил в многодетной семье, в ней пятеро детей. Их воспитывала мать, которая проживала вместе с двумя мужчинами – нынешним супругом и бывшим, рассказала знакомая семьи.

"Он мальчик очень домашний. Школа – дом. Толком ни с кем не общается. Или общается только избранно. Он к себе не каждого подпустит", – рассказала мать мальчика во время поисков ребенка.



Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Бывший завуч погибшего мальчика Ксения Напольская в соцсетях рассказала, что работала в школе, где в 2016–2018 годах учился погибший ребенок со своей младшей сестрой.





Ксения Напольская бывший завуч школы, в которой обучался погибший мальчик Дети сильно отставали в развитии, но мама это не признавала. Максим с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло. Я много раз с мамой беседовала. Но там пустота. На учете стояли, беседовали.

Педагог утверждает, что семья мальчика была неблагополучной.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала в беседе с Москвой 24, что родителям погибшего ребенка может грозить уголовное наказание. В частности, если выяснится, что они сами оставили мальчика в опасном для жизни или здоровья состоянии. В таком случае в отношении них могут возбудить уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Наказание по ней составляет до года лишения свободы.

Помимо этого, родителям мальчика может грозить уголовное наказание по статье о причинении смерти по неосторожности, если выяснится, что ребенок погиб из-за их грубой невнимательности и неосмотрительности.

