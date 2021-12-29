Детский омбудсмен контролирует выяснение обстоятельств смерти школьника в Дубне

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Выяснение обстоятельств смерти 11-летнего школьника, замерзшего на улице в Дубне, находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы проводим расследование для выяснения всех обстоятельств. Почему и как он оказался на улице", – сказала Мишонова.

Она отметила, что аппарат уполномоченного и контролирующие органы регулярно призывают родителей не оставлять детей на улице одних, а также не допускать их ухода из дома при различных недоразумениях.

"Поиски нужно начинать сразу же. Не ждать, что он вернется или выйдет на связь, а сразу же. И заявление о поиске ребенка полиция тоже принимает сразу же, оперативно", – добавила омбудсмен.

Ксения Напольская, которая представилась бывшим завучем школы, где погибший ребенок учился первые два года, рассказала, что во время обучения в развитии мальчика наблюдались серьезные отклонения. По словам женщины, в школе также училась его младшая сестра, которая имела аналогичные проблемы.

"Дети сильно отставали в развитии, но мама это не признавала. Максим с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло", – написала Напольская в соцсети "ВКонтакте".

Она отметила, что много раз пыталась обсудить эти проблемы с мамой мальчика и девочки, однако беседы не принесли никакого результата.

"Я много раз с мамой беседовала. Но там пустота. На учете стояли, беседовали", – добавила она.

По словам Напольской, позднее мальчика перевели в коррекционную школу.

Тело 11-летнего мальчика было обнаружено в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря. По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны. Но ни в школу, ни домой ребенок не пришел.

По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения, так как видимых травм у него обнаружено не было. По факту смерти ребенка проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.