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Происшествия

10:57

Появилось видео маршрута мальчика, который насмерть замерз в Дубне

происшествия

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

11-летний ребенок, который насмерть замерз в подмосковной Дубне, попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовано в телеграм-канале "Прокуратура Московской области".

До этого сообщалось, что тело мальчика было обнаружено на улице Программистов в Дубне вечером во вторник, 28 декабря. По данному инциденту подмосковная прокуратура организовала проверку.

По информации следователей, 27 декабря мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны. Но ни в школу, ни домой ребенок не пришел.

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Позже тело ребенка обнаружили вблизи реки Южной Канавы. По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения, так как видимых травм у него обнаружено не было.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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