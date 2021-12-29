Отчим замерзшего в Дубне школьника обвинил в произошедшем водителя маршрутки

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Отчим 11-летнего мальчика, который насмерть замерз в подмосковной Дубне, винит в произошедшем водителя маршрутки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Мужчина рассказал, что школьник поехал на уроки после двухнедельного больничного. Утром его обычно забирает школьный автобус, однако в этот раз ребенок уехал на городской маршрутке.

Отчим мальчика считает, что водитель транспорта "выкинул" ребенка на улицу. По словам мужчины, он просил предоставить ему кинолога с собакой и экипаж ППС, так как имеет опыт работы в органах. Однако отчиму отказали, заявив, что полицейские уже опросили свидетелей и очевидцев.

"Говорю: "Дайте мне допросить – они мне так явку с повинной напишут". Я буду добиваться справедливости", – заключил мужчина.

Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Дубне возле реки Южной Канавы вечером 28 декабря. По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны. Но ни в школу, ни домой ребенок не пришел.

По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения, так как видимых травм у него обнаружено не было. По факту смерти ребенка проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.

