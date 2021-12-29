Замерзший насмерть мальчик в Дубне не смог попросить помощи из-за заболевания – омбудсмен

13:16
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Мальчик с особенностями развития, насмерть замерзший в подмосковной Дубне, не смог попросить помощи из-за заболевания, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"В Дубне произошла трагедия. Погиб ребенок. Мальчик с особенностями развития перепутал автобус, сел не на тот маршрут, вышел и заблудился. В связи с особенностями своего заболевания он не мог выйти на контакт, попросить о помощи", – заявила Мишонова.
По ее словам, школа сообщила родственникам мальчика, что ребенка нет на занятиях. Потом начались поиски, однако заявление в полицию поступило только в 17:20. Тогда были организованы дополнительные поиски и привлечены волонтеры "Лизы Алерт".
По мнению Мишоновой, обращение поступило в полицию слишком поздно, в результате было упущено время. Ребенка нашли погибшим в результате переохлаждения.
Омбудсмен призвала всех родителей в случае пропажи ребенка незамедлительно обращаться в полицию, звонить на горячую линию "Лизы Алерт".
"Это тот самый случай, когда лучше перебдеть. Мои соболезнования семье мальчика", – заключила Мишонова.
Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Дубне на улице Программистов вблизи реки Южной Канавы вечером 28 декабря. По данным следователей, 27 декабря ребенок отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны. Но ни в школу, ни домой ребенок не пришел.
По предварительным данным, мальчик умер в результате обморожения, так как видимых травм у него обнаружено не было. По факту смерти ребенка проверки организовали Следственный комитет и подмосковная прокуратура.
Мальчик из Дубны не смог найти дорогу домой и насмерть замерз на улице
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