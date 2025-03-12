В Омске умерла школьница, лечившаяся дома от инфекционного заболевания

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В Омске 9 марта умерла 15-летняя учащаяся школы № 144, которая, по предварительным данным, несколько дней лечилась дома из-за инфекционного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Согласно информации областной прокуратуры, 6 марта родители девочки из-за ее болезни и повышения температуры обратились к врачам. Ей оказали помощь, но, несмотря на это, она умерла в результате появившихся осложнений. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Следователи изъяли медицинские документы, также они проводят опросы. Для установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, уточнили в СК.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, самочувствие подростка ухудшилось 3 марта, поднялась высокая температура. После обращения к врачам девочке назначили лекарства и оставили на амбулаторном лечении. Позже, 8 марта, школьнице вновь стало плохо, а на следующий день она умерла.



Ранее в Симферополе мать ребенка, получившего травмы во время родов, обвинила врачей в инвалидности младенца. После заявлений других рожавших в городском роддоме женщин о нанесении травм им и младенцам из-за неосторожности медиков было возбуждено уголовное дело.

Дело заведено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.