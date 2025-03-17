Напоившая ребенка уксусом в Подмосковье женщина приговорена к 12 годам колонии

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Женщина, напоившая ребенка уксусной кислотой в Подмосковье, приговорена к 12 годам исправительной колонии общего режима, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент случился 12 октября 2024 года возле дома по улице Большой Серпуховской в городе Подольске. Следователи выяснили, что 27-летняя Фарида Султонмамадова перелила в детскую бутылочку пищевую уксусную кислоту и напоила этим своего 2-летнего сына. Затем женщина сама употребила жидкость.

"Преступными действиями женщины ребенку были причинены химические ожоги горла, пищевода и желудка. Однако благодаря усилиям врачей и своевременно оказанной медицинской помощи их удалось спасти", – отметили в СКР.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего сына с особой жестокостью. Подольский городской суд счел доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения приговора и признании гражданки виновной.

Ранее правоохранители в Челябинской области возбудили дело об убийстве малолетнего. По предварительной версии, 31-летняя жительница города Миасса колокола своему двухлетнему сыну запрещенные вещества, чтобы успокоить его. В результате отравления наркотиками мальчик скончался.

