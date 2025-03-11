Тело новорожденного найдено в женской сумке в лесу в Псковской области

Фото: vk.com/СУ СК России по Псковской области

Тело новорожденного обнаружено в женской сумке в лесу в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Информацию о найденном теле ребенка в лесу неподалеку от деревни Рудни Себежского района передали правоохранительным органам очевидцы. В связи с этим возбуждено дело по статье "Убийство малолетнего".

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Кроме того, сотрудники регионального СК выявляют и допрашивают тех, кто может располагать значимой для расследования информацией. Также проводятся разыскные и следственные мероприятия, которые позволят установить причастных к преступлению.

"Следователями проверяются все возможные версии произошедшего", – заключили в ведомстве.

Ранее мать оставила малолетнего ребенка в столовой на улице Электродной в Москве и пошла устраиваться на работу. Сама женщина 1983 года рождения объяснила, что сына оставить было не с кем. Поэтому она решила, что столовая – подходящее место для нахождения ребенка. Привлечение женщины к ответственности находится на контроле столичной прокуратуры.

