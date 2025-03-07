Тело подростка найдено на западе Москвы

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Тело подростка обнаружено около жилого дома на западе Москвы. По предварительным данным, он выпал из окна, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Тело 13-летнего ребенка найдено под окнами жилого дома на улице Удальцова", – уточняется в сообщении.

Как отметил источник агентства, на место происшествия прибыли следователи, которые устанавливают причины случившегося.

Ранее труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы был обнаружен в ТиНАО. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Правоохранительные органы проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят выяснить местонахождение подозреваемого и задержать его.

Между тем в сельском поселении Экажево в Ингушетии два ребенка умерли, отравившись дома угарным газом. Специалисты установили неисправность системы вытяжки газового водонагревателя в ванной комнате. Пострадавших детей госпитализировали в больницу, где они позже скончались.

