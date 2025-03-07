Тело мужчины с простреленной головой найдено в гараже в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Труп мужчины с огнестрельным ранением в области головы обнаружен в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Как заявили в ведомстве, тело было найдено 7 марта в гараже дачного поселка, который находится в поселке Рязановском. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".



Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые позволят выяснить местонахождение подозреваемого и задержать его.

В конце декабря прошлого года был задержан москвич, который расправился со своим другом и поджег брошенную на обочине в Солнечногорске машину с телом убитого. На теле последнего были обнаружены три огнестрельных ранения. В связи с этим возбуждено дело по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия.

На допросе задержанный рассказал, что в день преступления он и погибший вместе ехали в автомобиле, когда между ними возник конфликт. В результате ссоры задержанный несколько раз выстрелил в попутчика, после чего поджег машину с находящимся внутри телом. Таким образом он надеялся скрыть следы преступления.

