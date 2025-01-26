Тело пропавшего журналиста обнаружено на юго-востоке Мексики

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Тело пропавшего журналиста и профессора Алехандро Гальегоса Леона найдено в муниципалитете Карденас на юго-востоке Мексики. Об этом сообщила региональная прокуратура штата Табаско в соцсети X.

"После исчезновения журналиста Алехандро Н, о котором сообщалось вчера, 24 января 2025 года, его безжизненное тело было найдено в эту субботу на 5-м километре шоссе C28, ведущем в муниципалитет Карденас", – говорится в сообщении.

Гальегос Леон являлся главой местного журнала La Voz del Pueblo. Он преподавал право в местных образовательных учреждениях и занимался правозащитной деятельностью.

Ранее в Италии арестовали 65-летнего Перри Курумблиса по подозрению в убийстве двух женщин, которое было совершено 47 лет назад. Инцидент произошел в январе 1977 года в Мельбурне, штат Виктория. По данным СМИ, мужчина нанес 28-летней Сюзанне Армстронг и 27-летней Сюзанне Бартлетт множественные ножевые ранения, в результате чего девушки скончались.

Между тем в Великобритании задержали мужчину, находящегося в списке самых разыскиваемых преступников ФБР за теракты, совершенные в Калифорнии в 2003 году. Он был обнаружен и схвачен в сельской местности Северного Уэльса неподалеку от леса. Поимку мужчины полиция назвала значительным достижением в борьбе с международным терроризмом.

