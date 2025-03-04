РИА Новости: расчленившая знакомого в Ленобласти пара хранила его тело в доме

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Супруги, которые расчленили знакомого, на протяжении нескольких дней держали тело в съемной квартире в городе Мурино Ленинградской области, пытаясь понять, что делать с убитым. Об этом РИА Новости заявили источники в полиции.

По предварительным данным, 26 февраля супруги убили своего знакомого в квартире на улице Авиаторов Балтики, а затем расчленили его, уложив тело в два чемодана и бросив их на берегу Невы. В результате человеческие останки были обнаружены жителем Санкт-Петербурга. В связи с этим возбуждено дело.

Как заявил в беседе с агентством источник в полиции, мотивом стал конфликт, который произошел во время распития спиртных напитков. Выясняя личности злоумышленников, правоохранители определили, что до 2023 года жена того, кто убил знакомого, была мужчиной, однако после она поменяла пол на женский.

"Также было установлено, что труп, останки которого были найдены в чемодане, принадлежит мужчине. На нем имелись трусы-стринги, а знакомые звали его именем Арина", – уточнил источник в полиции в беседе с агентством.

В результате, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранителям удалось задержать злоумышленников в Петрозаводске, куда они приехали, соблюдая меры конспирации.

В своем телеграм-канале Волк опубликовала видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, как супруги вывозят чемоданы с останками тела знакомого в лифтовой холл подъезда дома в Ленобласти.

Затем следуют кадры допроса задержанных по подозрению в убийстве знакомого, на которых видно, как мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что ссора возникла на бытовой почве.

В конце февраля в квартире, расположенной на Московской улице в городе Всеволожске, были найдены мумифицированные тела 54-летнего мужчины и 72-летней женщины. Следователи уточнили, что судмедэксперты не выявили признаков насильственной смерти на телах погибших. По предварительным данным, их смерть наступила не менее 6 месяцев назад.

