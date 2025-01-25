Женщина и двое детей убиты в Марий Эл

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины и ее двух детей в Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

По версии следствия, тела 29-летней женщины и ее двух детей были найдены с ножевыми ранениями 25 января в квартире в городе Звенигово.

Следователи сейчас выясняют, кто причастен к этому преступлению. Также они устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сотрудники столичного СК нашли зарезанную женщину в квартире на северо-западе Москвы. Известно, что убитая была 1968 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что на теле нашли не менее шести ножевых ранений в области спины. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

