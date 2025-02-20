Тела мужчины и женщины найдены в квартире в Ленинградской области

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Мумифицированные тела 54-летнего мужчины и 72-летней женщины найдены в квартире, расположенной на Московской улице в городе Всеволожск. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

По данным ведомства, судмедэксперты не выявили признаков насильственной смерти на телах мужчины и женщины. Предполагается, что смерть граждан наступила не менее 6 месяцев.

Следователи начали проверку. Процессуальное решение будет принято после проведения судебно-медицинского исследования тел и иных мероприятий, которые помогут установить обстоятельства и причины инцидента.

В декабре прошлого года останки человека были обнаружены на Чертановской улице в Москве.

Кроме того, останки женщины 1942 года рождения были найдены в октябре на северо-востоке Москвы. Мумифицированное тело обнаружили в одном из домов на Северном бульваре после того, как оперативникам поступила информация от коммунальных служб о вскрытии двери в квартиру для устранения протечки.

