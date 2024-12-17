Агентство "Москва": тела двух человек обнаружены в фургоне в Новокосине

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Тела двух человек найдены в фургоне на востоке столицы, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

Тела найдены в автомобиле Ford Transit, который находился на парковке на Суздальской улице в Новокосине. Собеседник СМИ уточнил, что тела были в спальном мешке.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее тела двух человек нашли в салоне автомобиля у Домодедова. По предварительной версии, девушка 2002 года рождения и молодой человек 1998 года рождения погибли из-за угарного газа.

Следователи и криминалисты устанавливали обстоятельства произошедшего и проводили следственные действия.

