Автомобиль с телами девушки и молодого человека обнаружили в Домодедово

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в салоне автомобиля близ Домодедово. Об этом пишет пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

"18 октября 2024 на участке автодороги "мкр. Авиационный – аэропорт Домодедово" в салоне автомобиля "Газель" без видимых телесных повреждений обнаружены тела девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения", – указано в сообщении.

Доследственную проверку проводит следственный отдел по Домодедово ГСУ СК России по Московской области. Предварительной причиной смерти двух человек считается отравление угарным газом. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят следственные действия.

Ранее тело мужчины обнаружили в полиэтиленовой пленке на территории ТиНАО. Труп был найден в поселке Новофедоровское без видимых телесных повреждений. Рядом с мужчиной лежал баллон. Прокуратура, в свою очередь, взяла под контроль ход и результаты проверки, проводимой по факту этого инцидента.

