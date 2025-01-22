В Москве женщина оставила ребенка в столовой и пошла устраиваться на работу

Мать оставила малолетнего ребенка в столовой на улице Электродной в Москве и пошла устраиваться на работу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале

По данным ведомства, мальчика без взрослых заметили сотрудники предприятия. Личности матери и ребенка установлены.

Сама женщина 1983 года рождения объяснила, что сына оставить было не с кем. Поэтому она решила, что столовая – подходящее место для нахождения ребенка. Установление обстоятельств случившегося и привлечение женщины к ответственности на контроле прокуратуры.

Ранее в подъезде дома на 13-й Парковой улице нашли маленького ребенка рядом со спящей нетрезвой матерью. Малыша госпитализировали. Прокуратура проконтролирует выяснение обстоятельств, привлечение матери к ответственности, а также дальнейшее жизнеустройство малолетнего и соблюдение его прав.