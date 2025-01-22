22 января, 17:24Происшествия
В Москве женщина оставила ребенка в столовой и пошла устраиваться на работу
По данным ведомства, мальчика без взрослых заметили сотрудники предприятия. Личности матери и ребенка установлены.
Сама женщина 1983 года рождения объяснила, что сына оставить было не с кем. Поэтому она решила, что столовая – подходящее место для нахождения ребенка. Установление обстоятельств случившегося и привлечение женщины к ответственности на контроле прокуратуры.
Ранее в подъезде дома на 13-й Парковой улице нашли маленького ребенка рядом со спящей нетрезвой матерью. Малыша госпитализировали. Прокуратура проконтролирует выяснение обстоятельств, привлечение матери к ответственности, а также дальнейшее жизнеустройство малолетнего и соблюдение его прав.
В столичную полицию доставлена мать, оставившая в квартире двух маленьких детей одних