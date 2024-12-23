Тело новорожденного ребенка обнаружили в придорожном кафе в Забайкалье

Фото: Следственный комитет РФ

Тело младенца было найдено в придорожном кафе в Карымском районе Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По данным ведомства, 21 декабря сотрудникам полиции сообщили об обнаружении тела ребенка в придорожном кафе. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили владельца и сотрудников заведения, а также свидетелей инцидента. Кроме того, запланированы судмедэкспертизы и иные мероприятия. Сотрудникам регионального СК удалось установить личность матери малыша. Ее уже допросили.

В пресс-службе прокуратуры Забайкалья уточнили, что тело младенца было найдено в туалете. Ведомство организовало проверку, в рамках которой выяснит не только обстоятельства происшествия, но и даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в подъезде дома на Рязанском проспекте в Москве нашли новорожденного мальчика. Его доставили в медучреждение. Предварительно, мать ребенка зашла в подъезд и оставила младенца на четвертом этаже. Ход и результаты процессуальной проверки контролировала Кузьминская межрайонная прокуратура.

