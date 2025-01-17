Жительница Омской области отпинала измазавшегося в золе 11-месячного сына

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Жительница Омской области избила собственного 11-месячного сына, который испачкался золой в печке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 12 января в селе Юрьево. По данным ведомства, женщина, у которой уже была судимость за кражу, не меньше трех раз избила ногой ребенка по телу. В результате у мальчика, которого госпитализировали, были диагностированы переломы ребер и иные травмы.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Женщину арестовали на два месяца.

"Суд учел, что обвиняемая на момент совершения противоправных действий находилась под надзором как условно осужденная", – сказано в сообщении.

Во время расследования уголовного дела будет дана оценка действиям органов, которые должны были следить за обвиняемой и за условиями жизни малыша.

Ранее жительница Нижегородской области истязала своих четырех детей и сама зашивала им раны. В настоящее время расследуется уголовное дело об истязании с особой жестокостью и издевательством.

