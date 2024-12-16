Бастрыкин поручил доложить по информации о блогере, избивающем людей на камеру

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Мурманской области Андрею Ефремову доложить по информации о противоправных действиях юного блогера, который на камеру избивал детей и стариков. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До этого в Сети распространились ролики, на которых видно, как подросток нападает на случайных прохожих. Злоумышленник оскорблял, избивал и унижал несовершеннолетних и пожилых людей. Подросток снимал свои действия на видео, после чего публиковал их в своем телеграм-канале.

СК России по Мурманской области возбудил уголовное дело, предусмотренное статьей 116 УК РФ ("Побои").

Ранее Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в школе Улан-Удэ. О произошедшем стало известно из СМИ.

По их данным, во время драки между учениками один из несовершеннолетних потерял сознание. В публикациях отмечается, что это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

В комитете по образованию города Улан-Удэ рассказали, что мальчика избили в школе № 19. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру города и уполномоченному по правам человека разобраться с ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы и классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.