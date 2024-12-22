Бастрыкин поручил завести дело после сообщений об истязании детей в Адыгее

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Гришкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации о том, что в Адыгее трое детей подвергаются избиениям со стороны отца и мачехи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Так, в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что житель Адыгеи вместе со своей новой супругой регулярно избивают и издеваются над детьми.

Позже двоим старшим детям удалось сбежать из семьи к своей матери, однако младший ребенок все еще остается в доме отца.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту инцидента. Бастрыкин также потребовал от местных сотрудников СК представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что жительница Нижегородской области истязала своих четырех детей и сама зашивала им раны. В настоящее время расследуется уголовное дело об истязании с особой жестокостью и издевательством.

Еще один инцидент произошел в городе Находка в Приморье. Там воспитатели местного детского сада забыли ребенка на улице после прогулки. Трехлетняя девочка находилась без присмотра 25 минут.