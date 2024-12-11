Воспитатели детсада забыли ребенка на улице в Приморье

Видео: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Воспитатели детского сада приморской Находки забыли ребенка на улице после прогулки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 11 декабря. На опубликованном ролике заметно, как трое взрослых, предположительно воспитатели, заводят детей в помещение после дневной прогулки. Однако трехлетнюю девочку забыли на улице, где она находилась без присмотра 25 минут. Спустя время в кадре появляется женщина, которая ведет за руку оставленного на улице ребенка в розовом комбинезоне. Сейчас ему ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.

Прокуратура организовала проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования по факту ненадлежащего ухода и присмотра за ребенком.

Ранее из детского сада в Красноярске сбежал пятилетний ребенок, которого после нашли в двух километрах от учреждения. Он ушел во время прогулки, когда воспитательница отвлеклась. Тогда ребенок добежал до калитки, позвонил в домофон и вышел.

Охранник, который открыл дверь, подумал, что из учреждения выходят родители. Почти час мальчик один гулял по улицам города. Позже его заметила женщина и передала сотрудникам полиции.

