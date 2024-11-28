СК возбудил дело после побега мальчика из детского сада в Егорьевске

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за того, что несовершеннолетний ребенок сам ушел из детского сада Егорьевска. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По версии следствия, утром 27 ноября мальчик остался без присмотра воспитателя в детском саду Егорьевска и без верхней одежды вышел на улицу. Ребенка заметили прохожие, которые уведомили полицейских о случившемся.

Следователями и криминалистами проводятся мероприятия, направленные на выявление обстоятельств инцидента. Во время расследования дела будет дана правовая оценка действиям виновных лиц, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее из детского сада в Красноярске сбежал пятилетний ребенок, которого после нашли в двух километрах от учреждения. Он ушел во время прогулки, когда воспитательница отвлеклась. Тогда ребенок добежал до калитки, позвонил в домофон и вышел.

Охранник, который открыл дверь, подумал, что из учреждения выходят родители. Почти час мальчик один гулял по улицам города. Позже его заметила женщина и передала сотрудникам полиции.

