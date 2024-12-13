В Нижегородской области мать избивала детей и сама зашивала им раны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Нижегородской области истязала своих четырех детей и сама зашивала им раны. Информация о происшествии появилась на официальном сайте региональной прокуратуры.

В настоящее время расследуется уголовное дело об истязании с особой жестокостью и издевательством.

"С 2015 года по 2024 год мать четырех несовершеннолетних детей отстранилась от их воспитания и неоднократно истязала их, поскольку была недовольна поведением подростков в быту. После этого, не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала образовавшиеся раны", – уточняется в публикации.

Было принято решение забрать детей у матери, сейчас они находятся в спецучреждении.

Ранее жительницу Татарстана заподозрили в систематическом избиении дочери. Выяснилось, что подозреваемая с сентября 2022 года по октябрь 2024-го била свою дочь, в том числе утюгом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Долгое время девочка боялась рассказывать о случившемся, однако после очередного эпизода насилия написала участковому сообщение о том, что делает ее мать. После этого правоохранители организовали проверку.

