Родственники погибших от дихлофоса детей в Красноярском крае назвали их смерть случайной

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Родственники четырех детей, которые умерли от дихлофоса в Красноярском крае, считают их гибель трагической случайностью. Об этом они заявили на первом заседании суда, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд во вторник, 6 мая, начал рассмотрение уголовного дела о гибели детей в результате отравления инсектицидами.

"Допрошены сестра подсудимого в качестве потерпевшей по делу, его брат с супругой и мать погибших детей в качестве свидетелей. Они рассказали об обстоятельствах произошедшего", – говорится в сообщении.

Сам отец детей, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности, отказался выразить отношение к содеянному. По словам мужчины, он действительно не оставил дом на проветривание на всю ночь. Дети вошли внутрь, потому что запаха дихлофоса не чувствовалось.

Трагедия произошла в конце сентября 2024 года. Семья, проживающая с четырьмя детьми в селе под Красноярском, обратилась в больницу с признаками отравления. Спустя время скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, затем умерли третий и четвертый ребенок.

Следствие установило, что отец погибших детей обработал дом дихлофосом, не соблюдая меры предосторожности, а затем допустил детей в помещение и к приему пищи. В результате компоненты аэрозоля попали в организм несовершеннолетних.

В феврале 2025 года следствие подтвердило смерть четырех детей от инсектицидов. Свою вину отец признал.

Позже в семье скончался пятый ребенок. Трехмесячный малыш, который родился после инцидента с отравлением. Он умер из-за асфиксии.

