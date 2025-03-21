СК назвал асфиксию причиной смерти младенца в красноярской семье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Причиной смерти трехмесячного младенца в семье из поселка Красная Сопка Красноярского края, где в сентябре 2024 года от отравления погибли четверо детей, стала асфиксия. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

Как выяснили эксперты, смерть младенца наступила из-за механической асфиксии "в связи с закрытием дыхательных путей желудочным содержимым". Следов этилового и других спиртов, растворителей, наркотических, психотропных и лекарственных веществ, а также компонентов инсектицидных средств в доме не обнаружено, отмечается в сообщении.

Ребенок умер 1 февраля этого года, его тело обнаружила в детской кроватке мать. Сообщалось, что причиной смерти могла стать асфиксия из-за рвотных масс.

Позже по факту гибели младенца было возбуждено уголовное дело. В ходе экспертизы специалисты не выявили внешних и внутренних повреждений ребенка, а также не зафиксировали признаков насильственной смерти.

В конце сентября 2024-го семья, проживавшая с четырьмя детьми в селе Красная Сопка, обратилась в больницу с признаками отравления.

Спустя время 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. После этого умерли третий и четвертый ребенок. Их родители остались живы.

По версии следствия, вечером 20 сентября отец четырех детей обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Однако во время распыления он не следовал рекомендациям производителя о мерах предосторожности.

После он допустил детей в помещение и к приему пищи в доме. 3 февраля экспертиза подтвердила смерть четырех детей под Красноярском от инсектицидов. Отцу предъявлено окончательное обвинение по факту причинения смерти по неосторожности.