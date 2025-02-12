СК сообщил о судимости родителей погибших в Красноярском крае детей

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Родители погибших от дихлофоса в Красноярском крае детей были ранее судимы. Об этом РИА Новости рассказали в СУСК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как уточнили в ведомстве, отец и мать погибших детей осудили за кражу в 2007 году, преступления они совершали не вместе. В настоящее время обе судимости погашены. В СУСК отметили, что родители алкоголем не злоупотребляли.

О своей судимости мать погибших под Красноярском детей сообщила в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. Там же она озвучила свою версию произошедшего в ночь, когда вся семья отравилась дихлофосом. Женщина рассказала и о смерти пятого ребенка, задохнувшегося от рвотных масс. Как сообщила мать младенца, она обнаружила его с пеной у рта и пыталась привести в чувства, но безуспешно.

Кроме того, в ходе шоу стало известно, что женщина на момент гибели детей находилась в разводе с их отцом с 2023 года. Несмотря на это, бывшие супруги решили продолжить жить вместе, рассказала героиня программы.

В конце сентября 2024 года семья, проживающая с четырьмя детьми в селе под Красноярском, обратилась в больницу с признаками отравления. Спустя некоторое время скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, после этого умерли третий и четвертый ребенок.

Как полагает следствие, отец четырех детей обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. Во время распыления он не следовал рекомендациям о мерах предосторожности, а затем допустил детей в помещение и к приему пищи в доме. Мужчина свою вину в преступлении признал.

В начале февраля этого года следствие подтвердило смерть четырех детей под Красноярском от инсектицидов. Их отцу предъявлено обвинение по факту причинения смерти по неосторожности.

В семье, где произошла трагедия, унесшая жизни четверых детей, также погиб младенец. Его тело в начале февраля обнаружила мать ребенка. По предварительным данным, он захлебнулся рвотными массами.